"Припарковался как дерьмо": в Киеве злые пешеходы проучили известного шоумена

В Киеве автомобиль шоумена Андрея Джеджулы забросали мусором из-за того, что он был припаркован на остановке общественного транспорта.

На опубликованных фото на странице "Киев Оперативный" в Facebook видно, что на крыше и лобовом стекле автомобиля BMW неизвестные оставили мусор.

"Под руку злых пешеходов сегодня также попал автомобиль BMW шоумена Андрея Джеджулы, который был припаркован на остановке общественного транспорта", – говорится в подписи к фотографиям.

"Я не знаю ,кто он такой. Но на дороге все должны быть на равных. Припарковался как дерьмо, получи ответочку", "А в какой-то момент их начнут жечь... когда у людей терпение закончится", "Доходчиво", - пишут пользователи в комментариях под фото.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновцах полицейский жестоко избил водителя из-за неправильной парковки.