Скандал в Черновцах: полицейский жестоко избил водителя из-за неправильной парковки

В Черновцах полицейский избил водителя авто / ТСН

В Черновцах выяснение отношений между двумя водителями на одной из улиц города закончилось жестоким избиением.

Как сообщает местное издание promin.cv.ua, мужчина, который свалил с ног оппонента и нанес ему многочисленные травмы, оказался сотрудником полиции.

По словам супруги пострадавшего, инцидент произошел еще 25 октября, при этом в правоохранительные органы было подано соответствующее заявление.

Она рассказала, что напавшим на ее мужа оказался сотрудник полиции Владислав Дикий, который в городе имеет репутацию агрессивного копа и уже не раз попадал в скандалы.

Избитый мужчина с многочисленными травмами попал в нейрохирургическое отделение БСМП.

Отметим, что местные депутаты подготовили протокольное решение с обращением к министру МВД, генпрокурору и прокурору области о взятии под личный контроль дела об избиении жителя Черновцов полицейским и отстранения его на время расследования от исполнения обязанностей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве избили пытавшегося льготно проехать в маршрутке юношу-инвалида.