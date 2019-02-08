В спортивном топе и мини-шортах: экс-"ВИА Гра" восхитила сеть спортивной фигурой

Санта Димопулос восхитила сеть спортивной фигурой / santadimopulos/instagram

Бывшая участница сексуального коллектива "ВИА Гра" Санта Димопулос покорила фанатов снимком своей идеальной фигуры.

На своей странице в Instagram знаменитость показала фото, на котором она позирует в спортивном топе, шортах, которые слегка приспустила, и продемонстрировала черное нижнее белье.

Поклонники не стеснялись восхищаться формами певицы, и заверили, что такой красотке с такой фигурой стоит сниматься в голливудских фильмах.

"Бомбическая фигура, восхищаюсь постоянно", "Вам надо в голливудских фильмах сниматься", "Невероятно, шикарная девушка и снаружи, и внутри", - писали юзеры.

Ранее Санта Димопулос показала соблазнительную фигуру в мини-бикини.