В спортивном топе и мини-шортах: экс-"ВИА Гра" восхитила сеть спортивной фигурой

Знаменитость показала соблазнительные формы.
Бывшая участница сексуального коллектива "ВИА Гра" Санта Димопулос покорила фанатов снимком своей идеальной фигуры.
На своей странице в Instagram знаменитость показала фото, на котором она позирует в спортивном топе, шортах, которые слегка приспустила, и продемонстрировала черное нижнее белье.
Поклонники не стеснялись восхищаться формами певицы, и заверили, что такой красотке с такой фигурой стоит сниматься в голливудских фильмах.
"Бомбическая фигура, восхищаюсь постоянно", "Вам надо в голливудских фильмах сниматься", "Невероятно, шикарная девушка и снаружи, и внутри", - писали юзеры.
Привет, мои дорогие! Бесчисленное количество вопросов - "как полюбить себя", "какую книгу прочитать, чтобы стать увереннее/изменить свою жизнь", "как перестать беспокоиться", "как похудеть", "что делать с одиночеством", "как поднять самооценку" и т.д. Я не знаю за что вы даёте мне такой кредит доверия. Я не психолог, у меня нет образования в этой сфере. Но я всегда с вами предельно искренняя и честа. У меня есть две новости - приятная и не очень. Приятная : этого всего можно добиться (любви, уважения, денег, фигуры и т.д). Не очень : чтобы добиться этого мало прочитать пару книг, сходить на семинар, медитировать... Это путь, который вы должны пройти. Не всегда легкий, порой долгий и болезненный. Это война со своими демонами. К этому тоже нужно быть готовым. Есть такое понятие "пытливый ум". Он превращает ч/б в цветное. Задайтесь целью излечиться и рано или поздно вы это сделаете. Ищите пути, ищите людей... Но главный ваш помощник в этом - только вы сами ❤️
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