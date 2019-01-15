Экс-"ВИА Гра" показала соблазнительную фигуру в мини-бикини

Санта Димопулос показала загорелую фигуру / instagram.com/santadimopulos

Бывшая участница сексуального коллектива "ВИА Гра" Санта Димопулос похвасталась фигурой в голубом мини-бикини.

Снимками с отдыха в Майами знаменитость поделилась на своей странице в Instagram. На фото Димопулос позирует на пляже, демонстрируя идеальные формы.

Подписчики оставили сотни комплиментов Санте, восхитившись ее фигурой.

"Как всегда, сногсшибательная", "Санта! Ты просто космос!", "Фигура огонь!", "Богиня", - писали юзеры.

Ранее Санта Димопулос покорила сеть пикантной позой.