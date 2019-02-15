Группа "Агонь" выпустила новый альбом "Закладка"

"Агонь" выпустили новый альбом / Пресс-служба

Эпатажная украинская группа "Агонь" выпустила второй альбом под названием "Закладка". В лонгплей вошли 9 треков.

Композиции появились на официальном YouTube-канале группы.

Артисты вложили в новую мульти-жанровую пластинку свое настоящее настроение. Этот альбом - сочетание музыкального самоанализа и полной творческой перезагрузки с открытостью к фитам и коллаборациям. Микс агрессивной поп-музыки, рэпа, панка и танцевального грува.

Интересно, что за неделю до премьеры альбомана станции метро "Льва Толстого" артисты Костя Боровский и Антон Савлепов раздавали прохожим небольшие записки в виде закладок. На них был написан номер телефона, позвонив по которому срабатывал автоответчик с приветствием музыкантов и записью всего альбома – так называемая аналоговая версия "слива" ещё не вышедшего материала.

"За выходные на нашу горячую линию дозвонилось и послушало альбом более полутора тысяч человек. Обычно мы получаем фитбэк по нашим релизам, когда трек попадает в ротацию на радио, ТВ, выходит на стримингах. Но с альбомом "Закладка" все совершенно по-другому. Люди ярко реагируют на всех этапах промо: активно комментируют в сети, им нравится живое общение и вот эта DVI-эстетика, которую мы выбрали. Это невероятно вдохновляет и заряжает нас как артистов", - поделились музыканты.

Ранее группа "Агонь" представила видео от Radioaktive Films.