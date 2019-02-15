Лоза назвал Роговцеву старенькой за совет изолироваться от россиян

Российский музыкант назвал Аду Роговцеву "старой" / Facebook/Юрий Лоза

Одиозный российский певец и музыкант Юрий Лоза резко и бесцеремонно ответил на слова украинской артистки Ады Роговцевой, которая заявила о необходимости изоляции украинцев от граждан России.

"Она старенькая. Вы же понимаете, что человек старый, что с нее спрашивать? Что же, мы теперь будем выносить на обсуждение высказывания всех стареньких людей? Зачем? Ну сказала — и сказала. У русских есть хорошая, очень правильная пословица: что старый, что малый", - цитирует Лозу ФАН.

Российский исполнитель добавил, что к высказываниям "старых людей" нельзя относится серьезно.

Напомним, Роговцева категорическим отказом ответила на вопрос о возможных гастролях в России. Позже артистка снова напомнила о своей проукраинской позиции.