"Вот так выглядят феи!": Даша Астафьева покорила сеть чувственной фотосессией с бабочками

Даша Астафьева покрасовалась в новой фотосессии / https://www.instagram.com/anastasia.salenko/

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева показала новую фотосессию, в которой поклонники ее сравнили с лесной феей и мавкой.

На своей странице в Instagram знаменитость показала серию снимков, на которых она позирует в оранжерее на фоне растений в телесном наряде с внушительным декольте. На ее плече и руке сидит стая искусственных бабочек.

Поклонники восхитились такими чувственными снимками и уязвимым образом Астафьевой.

"Вот так выглядят феи!", "Очень круто... Мавка", "Как всегда роскошно!", "Даша божественна!", - восхищались поклонники.

Ранее Даша Астафьева показала пикантные снимки с новой фотосессии.