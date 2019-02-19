"Вот так выглядят феи!": Даша Астафьева покорила сеть чувственной фотосессией с бабочками

Знаменитость продемонстрировала пышную грудь на фото.
Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева показала новую фотосессию, в которой поклонники ее сравнили с лесной феей и мавкой.
На своей странице в Instagram знаменитость показала серию снимков, на которых она позирует в оранжерее на фоне растений в телесном наряде с внушительным декольте. На ее плече и руке сидит стая искусственных бабочек.
Поклонники восхитились такими чувственными снимками и уязвимым образом Астафьевой.
"Вот так выглядят феи!", "Очень круто... Мавка", "Как всегда роскошно!", "Даша божественна!", - восхищались поклонники.
Ранее Даша Астафьева показала пикантные снимки с новой фотосессии.