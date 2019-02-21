"Залетела?": Леся Никитюк заинтриговала фотографией

Ведущая только рассталась со своим возлюбленным.
Суперфиналистка шоу "Танцы со звездами" и телеведущая Леся Никитюк, которая недавно рассталась со своим парнем, заинтриговала сеть фото с кольцом на безымянном пальце и цветами.
Ведущая отправилась в Германию, и на своей странице в Instagram выложила снимки с номера отеля, на которых она позирует с букетом роз и кольцом на безымянном пальце, которое подписчики тут же именовали помолвочным.
"И мне все равно, сколько будет лайков", - подписала снимки ведущая.
Поклонники посчитали, что у Никитюк уже появился новый ухажер.
"Есть кольцо!", "Какие невнимательные... А колечко на правой руке кто подарил?", "Это от нового кавалера?", "Вижу, вижу, вижу бриллиант в три карата на пальчике. Так скажи правду: по любви или по залету?", - писали юзеры.
Ранее фаны обсудили эффектный образ Никитюк в кожаной юбке.