"Уже рожать пора": фанаты обсудили эффектный образ Никитюк в кожаной юбке

Никитюк в очередной раз удивила сногсшибательным образом / instagram.com/lesia_nikituk

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками своего блога снимком со своего визита на нацотбор на Евровидение-2019.

"Благословила Дмитриевича на эфир, спаси и сохрани эту публикацию", - подписала телеведущая фото, на котором запечатлена вместе с ведущим нацотбора Сергеем Притулой.

На мероприятие Никитюк пришла в эффектном образе: соблазнительную кожаную мини-юбку со стильными ремнями она дополнила черным верхом с глубоким вырезом. Телеведущая сделала яркий макияж и стильную укладку, акцентировав внимание на губах темно-вишневого цвета.

Поклонникам пришелся по душе образ телеведущей. В комментариях они преимущественно писали комплименты, хотя некоторые шутили.

"Куда еще красивее? Уже рожать пора. А то потом ботокс и воспоминания только останутся", "Юбка-бомба", "Новая прическа? Красиво", "Боже, Леся, такая красивая, что аж глаз не оторвать", "Не юбка, а пояс верности", "Шикарная просто", "Юбка, откройте тайну, где вы взяли такую юбку? Глаза счастливые. Шикарно выглядите", - написали комментаторы.

/ Фото: Instagram/Леся Никитюк

Напомним, Никитюк поделилась, что рассталась со своим таинственным женихом.