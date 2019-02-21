На 69-ом Берлинале Фонд Янковского и Госкино провели бизнес-ланч новости компании

21 февраля 2019, 10:00

Фонд Янковского проводит бизнес-ланчи на Берлинале второй год подряд.

Мартина Блайс, Филипп Ильенко и Игорь Янковский
Мартина Блайс, Филипп Ильенко и Игорь Янковский

Бизнес-ланч для украинских и зарубежных продюсеров был организован во второй раз Фондом Игоря Янковского и Госкино Украины в рамках Co-Production Market, крупнейшего в мире 69-го Берлинского кинофестиваля.

В непринужденной обстановке, в лаунж-холле Палаты депутатов Берлина собрались более 130 продюсеров из 50 стран мира, чтобы познакомиться со своими украинскими коллегами. Комментируя эту встречу, Игорь Янковскийотметил, что его Фонд седьмой год подряд последовательно продвигает украинский кинематограф за рубежом.

"Несколько лет назад мы заложили хорошую традицию ежегодно проводить приемы "Meet Ukrainian Producers" на Каннском международном кинофестивале во Франции, которые пользуются большим успехом. И вот теперь в Германии мы от имени Украины второй год подряд организовываем встречу профессионалов на крупнейшем в мире Берлинском кинофестивале. В прошлом мы финансово поддерживали работу Украинского национального стенда на Европейском кинорынке, проводили Украинские вечеринки, привозили на Берлинале молодых кинематографистов. Организация бизнес-ланчей на Co-Production Market — это новый шаг в сторону развития отечественной киноиндустрии, которая начала демонстрировать серьезный подъем", - подчеркнул бизнесмен и меценат Игорь Янковский.

Украинская делегация на Берлинале 2019
Украинская делегация на Берлинале 2019

Фонд Янковского проводит бизнес-ланчи на Берлинале второй год подряд. Главная цель – привлечение дополнительного внимания к Украине. Благодаря тому, что Украина второй год подряд выступила хозяйкой бизнес-ланча,глава Госкино Филипп Ильенко получил возможность провести презентацию Украинской киноиндустрии в рамках Country Session. Суть формата заключается в том, что представители четырех отобранных стран презентуют их возможности и дают ответы на конкретные вопросы по совместному продюсированию фильмов, объясняют особенности предоставления госфинансирования.

Евгений Нищук, Павел Розенко и Николай Никитин (отборщик фильмов Berlinale)
Евгений Нищук, Павел Розенко и Николай Никитин (отборщик фильмов Berlinale)

После первого украинского бизнес-ланча по инициативе Фонда Янковского состоялась встреча руководства Co-Production Market с представителями украинской киноиндустрии, на которой обсуждалось, как увеличить представительство наших соотечественников на этой площадке.

Зарубежные кинопродюсеры
Зарубежные кинопродюсеры

​Настойчивость Фонда Янковского и Госкино дала свои плоды: в этом году уже 9 известных украинских продюсеров были аккредитованы для участия во всех активностях Co-Production Market.

"Мы очень рады сотрудничать с командами, которые намерены создавать кино в международной копродукции. Это высокий уровень возможностей. И такое сотрудничество несколько лет подряд мы уже имеем с украинскими продюсерами, —  отметила руководитель Co-Production Market Мартина Блайс.

Гости украинского бзнес-ланча
Гости украинского бзнес-ланча

Столицу Германии посетили также вице-премьер-министр Украины Павел Розенко и министр культуры Украины Евгений Нищук. Чиновники не только побывали на премьерном показе украинско-польско-британского фильма "Мистер Джонс" известного режиссера Агнешки Холланд, который был отобран для участия в основном конкурсе фестиваля, но и ознакомились с работой национального стенда на Европейском кинорынке и посетили украинский ланч на Co-Production Market.

Украинский бизнес-ланч
Украинский бизнес-ланч

На 69-м Берлинском кинофестивале кроме копродукционной ленты о Голодоморе в основном конкурсе, Украина была представлена ​​на Европейском кинорынке увеличенным национальным стендом "#UkraineISYourDestination". Традиционно успешно прошла и Украинская вечеринка на Берлинале, которая вызвала огромный интерес гостей киносмотра.

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