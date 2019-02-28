С Сумской и Роговцевой: Олег Винник представил социальный клип "Роксолана"

Композиция станет заглавной в новом стадионном туре артиста, который стартует в мае 2019 года.
Известный украинский певец Олег Винник выпустил новый социальный клип на песню "Роксолана".
Ролик появился на официальном YouTube-канале артиста.
Режиссером видео выступила Елена Винярская, в главных ролях снялись Ольга Сумская, Ада Роговцева, а также актриса Вера Кобзарь, директор оргкомитета "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова и другие.
Клип носит социальный характер, показывая истории девушек-Роксолан, их нелегкую жизни за рубежом.
Ранее экс-"ВИА Гра" презентовала свой первый сольный клип.