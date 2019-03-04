"Нет слов, одни эмоции!": Леся Никитюк покорила сеть фото в бикини

4 марта 2019, 12:55

Ведущая показала архивное фото с отдыха на Мальдивах.

Леся Никитюк
Леся Никитюк похвасталась фото с отдыха на Мальдивах / https://www.instagram.com/lesia_nikituk/

Суперфиналистка шоу "Танцы со звездами" и телеведущая Леся Никитюк, которая недавно рассталась со своим парнем, раззадорила поклонников архивным фото с отдыха на Мальдивах.

На своей странице в Instagram 31-летняя ведущая показала снимок. На котором она запечатлена на фоне заката в изящной позе, демонстрируя фигуру в черном бикини.

"В следующем году обязательно туда вернусь...", - пообещала Леся, сопроводив фото хештегами "лесямальДИВА и "мальдивы2019".

Поклонники остались в восторге от фото, расхвалив длину ее ног.

"Прям балерина", "Нет слов, одни эмоции! Богиня!", "Жуть как красива!", "Леся, статуэтка!", "С такими суперногами, главное не впасть во все тяжкие под названием "Волочкова", - отреагировали поклонники.

Леся Никитюк
Леся Никитюк показала фото на фоне заката / https://www.instagram.com/lesia_nikituk/

Ранее Леся Никитюк показала соблазнительную фигуру в боди.

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Леся Никитюк
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