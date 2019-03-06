"Как флаг Украины": Анна Седокова с дочкой покрасовались в желтом и голубом платье

Анна Седокова покрасовалась на фото со старшей дочкой / https://www.instagram.com/annasedokova/

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая живет и воспитывает своих детей в России, показала в соцсети семейное фото: на нем она позирует с сыном Геткором и старшей дочкой Алиной.

На своей странице в Instagram 36-летняя артистка и ее дочка покрасовались в платьях, которые точь-в-точь повторяют цвета украинского флага: желтый и голубой.

"Нет лекарства, которое способно вылечить то, что может вылечить счастье. Габриэль Гарсиа Маркес. И я с ним согласна", - подписала фото артистка.

Поклонники тут же указали на цвет платьев, однако, таким "патриотичным" фото певица прорекламировала платье от дизайнера Эрины Кузнецовой, которая живет в Дубаи.

"Казалось бы, при чем тут Украина", "Такого красивого сочетания цветов, напоминающих флаг Украины, я еще не видела", "Цвет флага Украины", "Как флаг Украины", - писали юзеры.

Седокова показала семейное фото / https://www.instagram.com/annasedokova/

Ранее Анна Седокова восхитила сеть жарким образом в красном.