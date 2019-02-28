"Глаз не отвести": Анна Седокова восхитила сеть жарким образом в красном

Анна Седокова показала пикантное фото / https://www.instagram.com/annasedokova

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая живет и воспитывает своих детей в России, удивила фанатов внешним видом.

На своей странице в Instagram 36-летняя артистка покрасовалась в total red образе: топе, который еле удерживал ее грудь, красных легинсах, босоножках и плаще. Певица покорила сеть также новой прической – каре, и новым цветом волос – из брюнетки Седокова превратилась в платиновую блондинку, примерив парик.

"Жизнь была бы очень трагичной, если бы не была такой забавной. Очень важно просто не сдаваться. Стивен Хокинг", - написала артистка.

Поклонники восхитились нарядом певицы, отметив, что она заметно похудела и выглядит моложе своих лет.

"Цвет волос так к лицу. Супер. Красотка", "Просто мечта и вы постоянно мотивируете!", "Намного моложе", "Боже, как вам идет блонд и короткая стрижка", "Леди в красном", "Похудела и глаз не отвести", - писали поклонники.

Анна Седокова заворожила сеть новым фото / https://www.instagram.com/annasedokova/

Ранее Анна Седокова завела сеть откровенным фото в нижнем белье.