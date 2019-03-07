"Молодая и красивая": Леся Никитюк показала свою маму

Леся Никитюк показала свою маму / https://www.instagram.com/lesia_nikituk/

своей мамой Екатериной.

На своей странице в Instagram 31-летняя ведущая в честь дня рождения своей мамы показала с ней фото, и оставила теплые слова с поздравлением.

"Мамуля… Моя дорогая Кэт. Кэтрин. Happy Birthday" Берегите своих мам. P.S. Ох и пачка у меня на фото", - написала ведущая.

Подписчики знаменитости отметили, что мама Никитюк выглядит очень молодо для своих лет.

"Очень красивая мама", "Молодая у вас мама", "Похожи!", "Молодая мама и красивая", - писал юзеры.

Леся Никитюк показала фото с мамой Екатериной / https://www.instagram.com/lesia_nikituk/

Ранее Леся Никитюк и Maruv устроили танцы под Siren Song, жаркое видео.