Вера Брежнева объяснила, почему обожает 8 марта

Вера Брежнева поделилась, что для нее 8 марта наступает весна / instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева поделалась, что обожает 8 марта — Международный женский день, поскольку именно в этот день для нее наступает весна.

В Международный женский день распускаются самые красивые "цветы" в виде улыбок девочек, девушек, женщин и бабушек, написала артистка в Instagram.

Исполнительница отметила, что 8 марта — день тотального внимания мужчин, и представительницам прекрасного пола это так приятно!

"На концертах перед одной песней я всегда говорю: "Я хочу, чтобы все девочки мира были счастливы (а мы чувствуем себя девочками в любом возрасте)! И пусть рядом будет тот, кто скажет вам: "Помни, у тебя я есть"…", — отметила певица.

Ранее Вера Брежнева порадовала поклонников откровенным видео ко своему Дню рождения — 3 февраля. На ролике запечатлено, как певица идет по пляжу на Мальдивах в юбке с длинным шлейфом, прикрывая грудь руками.