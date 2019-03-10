"Плясали казахи": Скриптонит опозорился на концерте и извинился

Адиль Жалелов (Скриптонит) / ТО Газгольдер

Известный казахский рэпер Скриптонит (Адиль Жалелов) извинился за свое поведение на концерте в московском клубе Arena by Soho Family 8-9 марта, который был сорван из-за проблем с фонограммой.

Дело в том, что из-за проблем со звуком выступление несколько раз пришлось остановить, что привело Скриптонита в бешенство. Сперва он обратился с матерной тирадой к звукорежиссеру, обматерил фанов, а затем и вовсе покинул сцену, отказавшись продолжать "свою вечеринку".

Позже посетившие концерт Скриптонита рассказали в соцсетях, что все это время на сцене плясали казахи. Спустя полчаса певец покинул сцену, а фонограмма звучала еще около 15 минут.

9 марта рэпер опубликовал в своем Instagram пост, в котором извинился за срыв выступления, признав, что неполадка была в том числе со стороны артистов.

"Я хочу извиниться перед всеми, кто был на вчерашнем выступлении в Арене за испорченный вечер и настроение. Сегодня стало известно, что вина была и с нашей стороны, и я был очень неправ", - написал Скриптонит.

Напомним, 4 марта концерт певицы Тины Кароль в Николаеве перенесли из-за приезда в город президента Петра Порошенко.