Порошенко "отжал" концертный зал у Тины Кароль

Тина Кароль / instagram.com/tina_karol

Концерт певицы Тины Кароль в Николаеве перенесли из-за приезда в город президента Петра Порошенко.

Об этом сообщает местное издание Николаевские новости.

Шоу певицы было запланировано на вечер 4 марта, однако ей пришлось уступить зал под мероприятие с участием главы государства.

"В связи с техническими обстоятельствами, не зависящими от артиста и организаторов мероприятия, вынуждены сообщить о переносе концерта Народной артистки Украины Тины Кароль на 6 марта 2019 года", - приводит портал слова организаторов концерта.

Отмечается, что второго зала, который по техническим характеристикам мог бы принять шоу, в городе нет.

Ранее экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили в интервью DW высказал мнение, что в случае победы Петра Порошенко на выборах Украина "просто прекратит свое существование".

В конце сентября прошлого года, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре 2018-го представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Порошенко в $1,1 млрд.