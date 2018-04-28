"Вот это компания": Надя Дорофеева похвасталась фото со Скриптонитом и Вандер Филом

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева похвасталась фото, на котором она запечатлена с казахстанским рэпером Скриптонитом и харьковчанином Вандер Филом.

На своей странице в Instagram певица поделилась фото, снятом после концерта артиста в Киеве.

"Скриптонит сегодня разнес", - подписала фото Дорофеева.

Напомним, Скриптонит и Дорофеева записали общий трек "Не забирай меня с пати".

В комментариях к фото подписчики писали, то ожидали увидеть на сцене и Надю во время исполнения этой песни.

"Надюшка, почему ты стояла снизу, а не на сцене?", "Мы так тебя ждали на сцене", "Ммммммм самые топовые", "Все ждали, что ты выйдешь на песню", "Вот это компания", - писали юзеры.

Ранее Надя Дорофеева показала, как выглядит без макияжа.