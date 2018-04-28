"Вот это компания": Надя Дорофеева похвасталась фото со Скриптонитом и Вандер Филом

Артистка побывала на концерте исполнителя.
Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева похвасталась фото, на котором она запечатлена с казахстанским рэпером Скриптонитом и харьковчанином Вандер Филом.
На своей странице в Instagram певица поделилась фото, снятом после концерта артиста в Киеве.
"Скриптонит сегодня разнес", - подписала фото Дорофеева.
Напомним, Скриптонит и Дорофеева записали общий трек "Не забирай меня с пати".
В комментариях к фото подписчики писали, то ожидали увидеть на сцене и Надю во время исполнения этой песни.
"Надюшка, почему ты стояла снизу, а не на сцене?", "Мы так тебя ждали на сцене", "Ммммммм самые топовые", "Все ждали, что ты выйдешь на песню", "Вот это компания", - писали юзеры.
Ранее Надя Дорофеева показала, как выглядит без макияжа.