Дикие приключения монашки: Алина Гросу представила новый клип

Алина Гросу представила новый клип / Пресс-служба

Украинская певица Алина Гросу представила новый клип, который стал частью короткометражного музыкального фильма "Дико Любила Вову". Фильм состоит из трех видеоработ, его премьера запланирована на 1 апреля.

Первый эпизод картины начинается с хита "Дикая". В клипе певица предстает в образе монашки, которая запивает горе в местном баре.

"Отдельно каждый клип, наверное, смотреть можно, но вряд ли будет понятен весь замысел. Только в конце, когда выйдет полная версия фильма, зритель поймет до конца почему я в таком образе и почему меня весь клип преследует маньяк-убийца. Решили не раскрывать все карты, чтобы сохранить интригу", - рассказала певица.

Алина Гросу предстала в образе монашки / Пресс-служба

Это третий совместный проект Алины и режиссера Алекса Некто.

"Построение сюжета не линейно. Примерно такая же структура была в "Криминальном чтиве" Тарантино и "Герое нашего времени" Лермонтова. Первая серия – это финал. Далее во второй – предыстория конфликта. В третьей – то, из-за чего произошел финал первой истории", - объяснил режиссер.

Премьера второй серии состоится 18 марта.

Ранее Алина Гросу покорила сеть чувственной фотосессией.