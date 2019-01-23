Алина Гросу покорила сеть чувственной фотосессией

Украинская певица Алина Гросу, которая в последнее время живет и работает в РФ, обожает сниматься в разнообразных образах в фотосессиях: то воплотит перед камерой образ монахини, то озорной дворочвой девчонки, то вовсе примеряет образ Мэрилин Монро.

На это раз исполнительница опубликовала в своем Instagram-аккаунте серию фото, на которых она позирует в топе и юбке, которые едва можно рассмотреть – из-за игры света четко видно только лицо певицы. Для фотосессии Гросу выбрала неброский макияж с акцентом на глаза.

Поклонники восхитились такими таинственными снимками, оставив десятки комментариев.

"Все фото хороши!", "Ты такая красивая, Алинка!", "Настолько красиво, что я теперь хочу себе такую же фотосессию!", "Загадочная и нежная!", - писали юзеры.

Ранее Алина Гросу удивила фанатов изменениями во внешности.