Алина Гросу удивила фанатов изменениями во внешности

Алина Гросу показала необычные фото / https://www.instagram.com/alina_grosu/

Украинская певица Алина Гросу, которая в последнее время живет и работает в РФ, удивила поклонников новой прической.

Исполнительница опубликовала в своем Instagram-аккаунте серию фото, на которых она позирует в полосатом топе и пышной юбке. Образ певица дополнила ярким макияжем с акцентом на красные губы, и туфлями в тон.

Подписчики расхвалили необычный образ Гросу, обратив внимание на ее прическу – вместо привычных длинных волос певица позировала с каре.

"Красиво и стильно", "Второе фото необычное", "Ты подстриглась?", "Очень грациозная и нежная", - писали юзеры.

Ранее Алина Гросу обнажила грудь на пикантном фото.