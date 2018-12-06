Алина Гросу удивила фанатов изменениями во внешности

Певица предстала на фото с короткими волосами.
Украинская певица Алина Гросу, которая в последнее время живет и работает в РФ, удивила поклонников новой прической.
Исполнительница опубликовала в своем Instagram-аккаунте серию фото, на которых она позирует в полосатом топе и пышной юбке. Образ певица дополнила ярким макияжем с акцентом на красные губы, и туфлями в тон.
Подписчики расхвалили необычный образ Гросу, обратив внимание на ее прическу – вместо привычных длинных волос певица позировала с каре.
"Красиво и стильно", "Второе фото необычное", "Ты подстриглась?", "Очень грациозная и нежная", - писали юзеры.
И по традиции.:) помогите мне выбрать лучшую фотографию? #выбирайгросу 1|2|3 ? P.s. В детстве я мечтала ещё стать балериной ? мне даже сны снились, где я в пачке.. Но какая из меня балерина, хоть на все шпагаты сажусь, попа вниз тянет ?? оставим это дело Волочковой:) Помню мама мне в пятом классе купила пуанты и ту самую пачку чёрного лебедя... и я в таком виде заявилась на физ-ру в школе, чтоб показать какая я грациозная??? как же все с меня ржали??? позор века, а учитель спросил изволю ли я в таком виде в футбол играть... на этом моя карьера закончилась..
Ранее Алина Гросу обнажила грудь на пикантном фото.