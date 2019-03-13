"Греческая царица": Санта Димопулос показал подтянутые формы в купальнике

Димопулос похвасталась стройной фигурой / santadimopulos/instagram

Бывшая участница сексуального коллектива "ВИА Гра" Санта Димопулос покрасовалась формами в купальнике.

На своей странице в Instagram знаменитость показала фото, на котором она позирует в воде мини-бассейна, демонстрируя идеальную подтянутую фигуру в слитном серебристом купальнике. Образ певица дополнила золотистыми серьгами и колье.

Поклонники прозвали Димопулос "греческой царицей", и восхитились ее телом.

"Греческая царица", "Набор серьги колье смотрятся очень эффектно с купальником", "Какое у вас тело красивое. Такое подтянутое", "Очень красивая, на какую-то голивудскую актрису мне тут похожа", - писали юзеры.

Санта Димопулос показала новое фото / https://www.instagram.com/santadimopulos/

Ранее Санта Димопулос восхитила сеть спортивной фигурой.