"Греческая царица": Санта Димопулос показал подтянутые формы в купальнике

Знаменитость показала летнее фото.
Бывшая участница сексуального коллектива "ВИА Гра" Санта Димопулос покрасовалась формами в купальнике.
На своей странице в Instagram знаменитость показала фото, на котором она позирует в воде мини-бассейна, демонстрируя идеальную подтянутую фигуру в слитном серебристом купальнике. Образ певица дополнила золотистыми серьгами и колье.
Поклонники прозвали Димопулос "греческой царицей", и восхитились ее телом.
"Греческая царица", "Набор серьги колье смотрятся очень эффектно с купальником", "Какое у вас тело красивое. Такое подтянутое", "Очень красивая, на какую-то голивудскую актрису мне тут похожа", - писали юзеры.
Ранее Санта Димопулос восхитила сеть спортивной фигурой.