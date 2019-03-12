Tayanna представила новый трек из будущего альбома

Tayanna представила песню из будущего альбома

Известная украинская певица Tayanna выпустила новый сингл под названием "Як плакала вона", впервые live-версия которого прозвучала на сольном концерте в Киеве.

Автором слов и музыки выступила сама исполнительница, а саунд - продюсером - Андрей Игнатченко.

Гитарный "риф" интро является лейтмотивом и пульсом всего трека, куплеты с мощными саб-басами, ломаным ритмом r'b'n создают глубину и непредсказуемость, смещение акцентов, свободу изложения мысли, мягко перетекающих в танцевальный грув припева.

По словам певицы, новая аудио-работа о том, как недосказанности в отношениях могут влиять на взаимопонимание двух любящих людей.

"Бывает ли у вас такое, что вы ложитесь спать возле любимого, не решив проблему, не рассказав о своей обиде, и тогда вы упорно выдавливаете из себя слезу, чтобы она капнула ему на руку и может тогда он спросит, что случилось. Но мужчины молчат, делают вид, что ничего не происходит, молчит потому что упрямый и гордый, как и ты. Относитесь ко всему проще. Лучше целуйтесь перед сном и будьте счастливы. Танцуйте!", - комментирует Tayanna.

Трек выйдет в составе второго по счету студийного альбома "Фантастична жінка". Ожидается, что релиз пластинки состоится уже этим летом, но дата остается неизвестной.

Ранее Tayanna указала на причину, заставившую ее отказаться от Евровидения.