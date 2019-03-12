"Такая стройная и длинноногая!": Леся Никитюк показала фото с отдыха в Египте

Никитюк похвасталась фигурой на отдыхе / instagram.com/lesia_nikituk

Суперфиналистка шоу "Танцы со звездами" и телеведущая Леся Никитюк вновь отправилась на отдых – в этот раз знаменитость остановилась в роскошном отеле в Египте.

На своей странице в Instagram 31-летняя ведущая показала снимок, на котором она позирует на яхте в слитном купальнике в черно-белую полоску, панамке и солнцезащитных очках.

"Ребятки, сегодня мы отправились на снорклинг... Ну, этот, что от насморка. Очень клево, смотрите сторис, увидите там дельфинов! Красное море - Forever! Ну ви в курс", - с юмором подписала фото ведущая.

Подписчики восхитились длиной ног Никитюк, отметив, что ее фигура выглядит шикарно.

"Какая красивая фигура", "Такая стройная и длинноногая!", "Блиин ну как! Как можно так круто похудеть! Леся - фигура отпад!", - оставляли комментарии подписчики.

Леся Никитюк покрасовалась в купальнике / https://www.instagram.com/lesia_nikituk/

Ранее Леся Никитюк покорила сеть горячим фото в лифте.