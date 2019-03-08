"Так и манишь": Леся Никитюк покорила сеть горячим фото в лифте

Леся Никитюк покрасовалась с цветами / https://www.instagram.com/lesia_nikituk

Суперфиналистка шоу "Танцы со звездами" и телеведущая Леся Никитюк взволновала поклонников смелым фото.

На своей странице в Instagram 31-летняя ведущая показала снимок, сделанный в лифте. На фото ведущая позировала в мини-платье с тюльпанами, игриво смотря на камеру.

Поклонники рассыпались в поздравлениях ведущей с 8 марта, и расхвалили ее стройные ноги.

"Ну гля, прям роковая женщина", "Сразу видно - звезда", "Ножки великолепны", "Там бы тебя и поздравить Леся Ивановна, прям в лифте, так и манишь!", - писали юзеры.

Леся Никитюк покрасовалась в лифте / https://www.instagram.com/lesia_nikituk/

Ранее Леся Никитюк показала свою маму.