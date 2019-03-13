"Газманов провалился": видео с певцом стало вирусным, но окалазось фейком

В Сети распространили фейк про падение Олега Газманова/ Instagram/Олег Газманов

В сети распространилось видео, на котором якобы российский певец Олег Газманов, выступая в оккупированном Донецке, провалился под сцену.

В ролике видно, как выступающий активно прыгает, после чего сделанная из досок сцена не выдерживает, человек проваливается вниз, а фонограмма продолжает играть.

Видео появилось 12 марта: в его описании указывалось, что Газманов выступил в "ДНР" на день железнодорожника, и он "счастлив выступать в Донецке", так как "был в этом городе десятки раз и очень его люблю".

Однако вскоре пользователи выяснили, что впервые в сети видео появилось еще в июле 2018 года и на нем запечатлен вовсе не Газманов, и играет совершенно другая музыка.

Создатели фейка воспользовались тем, что на записи артиста видно только со спины, и наложили другую музыку на видеряд.

Ранее Олега Газманова обвинили в плагиате.