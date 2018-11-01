В России наградили сына Газманова за военные действия в Сирии

Певец получил награду за выступление в Сирии / Фото: Instagram/Родион Газманов

Известный российский певец и телеведущий, сын Олега Газманова Родион Газманов получил медаль участника военной операции в Сирии.

"Для меня огромная честь быть удостоенным этой награды, медали участника военной операции в Сирии, хотя 23 февраля в Сирию мы со всей моей командой летали не за этим", - написал он в Instagram.

Газманов-младший выразил слова благодарности, в том числе, военнослужащим, которые воюют на чужих территориях.

"Спасибо всем причастным, но самое главное – спасибо всем, кто защищает нас на рубежах нашей родины и за ее пределами", – написал он.

Награда для Газманова вызвала волну возмущения, поэтому телеведущий пост удалил, но опубликовал объяснение.

"В силу огромного количества противоречивых мнений касательно медали, полученной мной и участниками моей команды накануне, хочу дать несколько пояснений", - написал Газманов.

Российский певец начал пояснять, что поездка в Сирию была для него добровольной и приятной, награда неожиданной, а скандал в связи с наградой принес только бонусы в качестве бесплатного пиара от хейтеров.

/ Фото: Instagram/Родион Газманов

Напомним, ранее певица Алина Гросу заинтриговала необычным интимным снимком с сыном Газманова.