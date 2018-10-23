Газманова обвинили в плагиате

23 октября 2018, 04:26

Омский бизнесмен автор песен заявил, что Газманов украл одну из его песен.

Олег Газманов
Олег Газманов продолжает тащить песни у других исполнителей / Delfi

Бизнесмен и автор песен из Омска Александр Шаханин заявляет, что российский певец Олег Газманов украл его песню - Шаханин уверен, что его "Бессмертный полк" взят за основу одноименной композиции Газманова и собирается подавать в суд.

"Я подал свое и его произведение на экспертизу в судебное бюро в Московской области,... Сейчас у меня на руках уже есть заключение, что это плагиат, и с этими документами я собираюсь обращаться в суд", - заявил российским СМИ композитор.

Шаханин впервые услышал вариант Газманова на съемках пропагандистской программы "Спасибо за верность".

"5 мая меня Василий Семенович Лановой пригласил меня, как автора гимна "Бессмертного полка", на съемки программы "Спасибо за верность"... И там Газманов впервые исполнил свою песню, которая была почти как две капли воды похожа на мою. Естественно, меня это задело", - заявил Шаханин.

Композитор утверждает, что написал стихи в 2014 году, а адаптировал их под музыку в 2016 году. Клип на песню Газманова вышел в апреле этого года.

"В целом вся идея, которая была заложена в моем произведении, взята целиком — это плагиат чистой воды... А вот текстовое содержание у Газманова совсем бедное. Я в своей песне сказал о Великой Отечественной войне все, что было можно. Зачем он туда вставил свои слова?! Неслучайно же именно моя песня стала гимном "Бессмертного полка". Мне в этом году 300 благодарственных писем пришло из разных регионов России и даже из-за границы. В Московской области мой клип даже рекомендован к просмотру Читайте такжеТернопольских копов за танцы под песню Газманова отправят в зону АТОшкольниками", - заявил Шаханов.

Бизнесмен собирается подавать в суд - чтобы отстоять свое авторство. Денежные компенсации ему не нужны.

"Просто хочу справедливости... Например, чтобы он добавил меня в соавторы, или возможны другие варианты дружеского сотрудничества. Например, чтобы он спел мою песню".

Омский автор и исполнитель подчеркнул, что не затаил обиду на народного артиста России. Он выдвинул предположение, что это могло быть "добросовестное заблуждение, так как оригинальную песню очень часто исполняли, и Газманов мог ее слышать, после чего она могла отложиться в голове".

Газманов никак не прокомментировал обвинения, зато ответил на них его сын Родион.

"Я послушал обе композиции, они действительно похожи по стилистике... Но этот стиль придуман очень давно. Есть, к примеру, песня "На безымянной высоте", которая тоже в чем-то схожа с "Бессмертным полком". Песню Александра я услышал сравнительно недавно, этот товарищ мне написывал в интернете: "А вот сравните, а вот посмотрите"... Поведение не очень состоявшегося автора, который хочет популярности, спровоцировав скандал", - заявил младший Газманов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Олег Газманов в Донецке похвастался подарком от боевиков "ДНР".

Ранее глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что российского певца Олега Газманова внесли в список нежелательных лиц из-за поддержки им политики Кремля и пропаганды, поддерживающей агрессию России в соседних странах.

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песня плагиат Газманов
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