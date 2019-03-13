"Я украинской певицей не была": Вера Брежнева сделала громкое заявление

Вера Брежнева заявила, что не была украинской певицей/ Instagram/Вера Брежнева

Украинская певица Вера Брежнева заявила, что никогда не считала себя украинской исполнительницей.

Так 37-летняя певица прокомментировала ее описание в "Яндексе" в интервью российскому ведущему Вячеславу Манучарову для программы "Эмпатия Манучи".

"Я украинской певицей не была, потому что не участвовала ни в одной "Песне года". Меня просто сами… Так получилось, что сама Украина меня не воспринимала украинской певицей. Плюс еще, считается, чтобы быть украинской певицей, у тебя должны быть песни на украинском языке, у меня их нет", - заявила артистка.

Она уточнила, что ее первый концерт состоялся за пределами Украины.

"Когда я пришла в "ВИА Гру", мой первый концерт был в Санкт-Петербурге, изначально 16 лет назад я начала гастролировать, я гастролировала по всему СНГ и по всему миру", - отметила певица.

На уточнение ведущего, что, стоит тогда изменить ее статус с украинской певицы на российскую, Брежнева ответила, что она "просто певица".

"Можно просто "певица". Ограничивать себя в одном каком-то статусе… можно написать: певица родом из Украины", - отметила Брежнева.

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