Леся Никитюк удивила сеть необычным фото с отдыха

Ведущая покрасовалась с нестандартными крыльями за спиной.
Суперфиналистка шоу "Танцы со звездами" и телеведущая Леся Никитюк показала необычное фото с отдыха в Египте.
На своей странице в Instagram 31-летняя ведущая показала снимок, на котором она запечатлена в полосатом слитном купальнике и джинсовой юбке, сложа руки на груди, будто во время молитвы. За ее спиной сооружены крылья из камыша.
Ведущая обьявила конкурс на самую оригинальную подпись фото, и победителю пообещала перевести 500 гривен на банковскую карту.
"Пальмовый ангел", "Богиня спустилась к нам", "Соломенный ангел", "Какой ангел, такие и крылья", - писали юзеры.
Ранее Леся Никитюк показала фото с отдыха в Египте.