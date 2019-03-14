Леся Никитюк удивила сеть необычным фото с отдыха

Леся Никитюк показала фото с отдыха / https://www.instagram.com/lesia_nikituk

Суперфиналистка шоу "Танцы со звездами" и телеведущая Леся Никитюк показала необычное фото с отдыха в Египте.

На своей странице в Instagram 31-летняя ведущая показала снимок, на котором она запечатлена в полосатом слитном купальнике и джинсовой юбке, сложа руки на груди, будто во время молитвы. За ее спиной сооружены крылья из камыша.

Ведущая обьявила конкурс на самую оригинальную подпись фото, и победителю пообещала перевести 500 гривен на банковскую карту.

"Пальмовый ангел", "Богиня спустилась к нам", "Соломенный ангел", "Какой ангел, такие и крылья", - писали юзеры.

Леся Никитюк показала фото с крыльями / https://www.instagram.com/lesia_nikituk/

Ранее Леся Никитюк показала фото с отдыха в Египте.