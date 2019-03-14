Игорь Кондратюк отмечает день рождения: интересные факты из биографии именинника

Игорь Кондратюк 14 марта отмечает день рождения / Пресс-служба

Совсем недавно самая культовая телеигра Украины "Караоке на майдане" отпраздновала свой 20-й юбилей, а сегодня свой 57-ой день рождения празднует ее ведущий и создатель - Игорь Кондратюк.

В честь дня рождения одного из самых популярных шоуменов Украины "Главред" решил рассказать о самых интересных фактах из биографии Кондратюка.

Игорь Кондратюк родился 14 марта в селе Пригорье, в Херсонской области. Еще в школе заинтересовался точными науками, мечтал постичь науку астрономию. Получив золотую медаль, в 1979 году поступил в Киевский государственный университет на физико-математический факультет. Успешно защитил диплом и стал научным сотрудником отдела молекулярной биофизики Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины. Там, в соавторстве с коллегами написал более 100 научных статей, посвященных изучению физики твердого тела. Через 12 лет Игорь защитил кандидатскую диссертацию.

Игорь Кондратюк / Пресс-служба

В 1985 году молодой ученый удачно прошел в телевизионный проект "Что? Где? Когда?". А уже в декабре выступил в составе команды новичков. Кондратюк стал постоянным членом клуба. В 2008 году его команда завоевала приз "Хрустальная сова".

С 1991 года Кондратюк сессионно работает редактором таких шоу, как "Любовь с первого взгляда" и "Брейн-ринг". Тогда же начинает сотрудничество с украинским телевидением, где становится ведущим передачи "5+1".

С 1999 года на канале "Интер" стартует народное шоу "Караоке на майдане" (с 2007 года выходит на "1+1", а после с 2009 года на СТБ), которое непрерывно выходит в эфир целых 20 лет.

Игорь Кондратюк в 2000 году / Пресс-служба

В начале 2019 года Игорь Кондратюк получил два Рекорда от Национального реестра рекордов Украины - "Самый длительный период ведения развлекательной передачи" и "Самый длительный период выхода развлекательной программы в телеэфире Украины".

Игорь Кондратюк установил два рекорда / Пресс-служба

Кроме "Караоке на майдані", Кондратюк был создателем и продюсером таких ТВ-проектов как: "LG Эврика!", "Шанс", "Звездный дуэт" и "Американский шанс".

Читайте такжеІгор Кондратюк: Реінтеграція Донбасу буде жорсткою – або слухай Кіркорова у навушниках, або "до свіданія"В 2009 году Игоря пригласили стать членом жюри в шоу "Україна має талант", а в 2010 году на канале СТБ стартовало еще одно музыкальное шоу - "X-Фактор", в котором в судейский состав вошел Игорь Кондратюк. Его подопечные дважды побеждали в проекте: в 2013 в победила Аида Николайчук, а в 2015 – Костя Бочаров (Melovin).

Кондратюк является обладателем пяти наград "Телетриумф", а также награды международного конкурса "Фавориты Успеха — 2005" в номинации "Ведущий шоу-программ года".

Телеведущий является примерным семьянином и счастливым многодетным отцом. Вместе с женой Александрой шоумен воспитывает троих детей – сыновей Сергея, Даниила и дочку Полину.

Ранее Игорь Кондратюк с программой "Караоке на майдані" установил два рекорда.