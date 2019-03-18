"Уже не знает, как свою сраку выставить": фото Бородиной назвали "вызовом обществу" из-за смерти Началовой

18 марта 2019, 12:15

При этом многие люди вступились за ведущую.

Ксения Бородина
": Пикантное фото Бородиной назвали "вызовом обществу" из-за смерти Началовой / Instagram

Телеведущую Ксению Бородину раскритиковали ее же подписчики в Instagram: чувства некоторых людей оскорбило фото Ксюши в купальнике – в день их личного траура по Юлии Началовой.

Бородина запостила у себя снимок, на котором красуется на пляже в Таиланде в синем купальнике и восхваляет местный климат.

"Ксюша Бородина, у которой 12,5 млн. подписчиков, прекрасно должна понимать, что такое общественное мнение и влияние на общественное мнение… Когда вся страна шокирована уходом из жизни Юли Началовой, талантливой, красивой, молодой…Хотелось увидеть пост на Ксюшиной страничке о Юлии…Но, зачем то брошен вызов обществу в виде демонстрации купальника и рассуждений о погоде (((…" — возмутилась korolkova0809 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

К ней подключилась anyamir1991: "Листаю ленту, пишут что не стало Юлечки, и вдруг Бородина в трусах. Как то это кощунственно получилось". "Написала, что Бородина была знакома с Началовой, но "показать себя во всей красе" ей было важнее, чем выразить соболезнования", – пишет d.lyla. m.

"А вы знаете что Юля Началова умерла ,а вы купальники показвваете.Люди есть конченые суки ни стыда не совести правильно Атарик сказал у вас три шестёрки а Бузова где", – возмущается kniazhinroman.

Читайте такжеЧто случилось с Юлией Началовой: от биографии и песен до причины смерти"Вчера вечером узнала новость о смерти Юлии Началой, столько боли внутри как так.... такая талантливая и таком молодом возрасте, а какой у нее голос уникальный, вы думаете ваш пост про погоду уместен?" – интересуется light88088.

"Я я я ... умеренная жара ... чуть прохладные ночи. Простые смертные скорбят о потери Юлии Началовой. Могла бы из чувства солидарности поддержать родных и близких. Но фигура-мальнишки недокормыша и действительно хорошего купальника важнее", – пишет asema_evi.

"Всем нам хочется и тепла и солнца. Но сегодня не тот день, чтобы думать о наших хотелках. Не стало красивой, доброй, молодой женщины. Осталась дочь. Как и все мы Юля мечтала о лете о тёплых странах. Но получилось совсем не так. Мы скорбим", – вторит ей siuzikochergina.

"Просто бесит ......сверху траур по Юлии Началовой, и прямо 1день потерпеть нельзя,чтоб свой голый зад не вставить", – отмечает shitsinalarisa.

"Бородина вообще весь стыд потеряла! Сегодня ты на коне,а завтра в говне! Зазвездилась! Бог тебе судья! – уверена gir3517. Позднее она добавила: – А мы все скорбим по Юле! Царство ей небесное! Красавица! Умница! А Бородина уже не знает,как свою сракуыставить".

При этом многие люди вступились за Бородину.

"Какой вызов обществу??? Бородина лучшая Юлиан подруга? Или может они сестры? С чего Вы решили, что все должны скорбить? Смешно реально))) В Ваш день рождения тоже кто-то умер, но, наверное, не стали отменять праздник по этому поводу. вызов обществу бросили?)) не для всех Юля была близка, не все ценили ее талант, и не нужно заставлять всех скорбить", – вступилась ksuksu2410.

"Ну и люди у нас отсталые. почему Ксюша должна выкладывать посты о смерти другого человека. какой смысл это афишировать в соцсетях? Юля умерла, какой ужас, не выложила пост, не почтила память, зарницей светит. Купите себе мозг наконец, чтить память можно и без соцсетей, это не ваше дело, что ей выкладывать в своём Инстаграмме", – пишет oduvan_94.

"Классный прикид! При чем Юля? Живым жить дальше", – отмечает eliseeva4400.

"Какие-то ненормальные люди,Ксения выложила фото и все стали говорить за Юлю.Зачем...Что- то пишут сами себе как будто, и сами себе же отвечают...Так нельзя две разные жизни,две разные судьбы..." – считает irina_sidorovaa.

Читайте такжеВ Грузии скончался криминальный авторитет и отец Ксении БородинойЖестче всех на эту тему высказался пользователь foto.graf_maxim: "Смотрю тут много тех кто осуждает Ксю за то что она не скорбит всей страной о Юле Н. Прям вся страна скорбит ??? Она что , изобрела лекарство от всех болезней , а может она на себе вынесла из горящего дома людей ? Или может она ВВОВ ????? Почему вся страна то ???? Все поем ее песни ??? Она обычный человек и к сожалению сейчас уметает слишком много молодых людей ... Вы с*ка такие все сразу драматичные становитесь. один бл*дь раз в году на 9 мая и когда кто то из " знаменитых" умирает . Откройте блядь глаза и посмотрите что в мини происходит , у вы с*ка ох*реете в масштабе ! Клоуны млять вы беспонтовые..... посмотрите вокруг что происходит геноцид миллионов , а вы великую скорбь устроили в профиле Ксении да по всей стране , лицемеры вы все!"

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Ксения Бородина Юлия Началова
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