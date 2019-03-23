"На*бывайте красивее": менеджер Tayanna поймал премию YUNA на лжи

Менеджер Tayanna считает, что их доброе имя использовали в махинациях организаторы YUNA / Пресс-служба

Директор украинской певицы Tayanna Александр Кажиян засомневался в результатах голосования и избрании победителей музыкальной премии YUNA, которая прошла 22 марта в столичном Дворце спорта.

На своей странице в Facebook Кажиян заявил, что нашел себя в списках членов жюри на официальном сайте премии, но не принимал участия в голосовании.

"Был несколько удивлен, обнаружив в списке себя любимого, потому что я не голосовал. если у YUNA есть доказательства обратного, прошу их предоставить", - заявил Кажиян.

По словам менеджера, в списке членов жюри он еще нашел несоответствия. Например, дважды была продублирована фамилия представителя певицы Надежды Мейхер.

"Я вообще никак не против корпоративных вечеринок с вручением шоколадных Оскаров, кто платит, тот и заказывает музыку, но, если вы называете себя "Музыкальная премия YUNA – это ежегодная национальная премия, которая отмечает лучших деятелей музыкального искусства", имейте совесть на*бывать "красивее", - заявил Кажиян.

Как ранее сообщалось, в Киеве во Дворце спорта 22 марта состоялась церемония награждения музыкальной премии YUNA-2019, где были названы победители в 16 номинациях.

Напомним, триумфатором премии YUNA в 2018 году стал Monatik, победивший сразу в трех номинациях.