Ефим Шифрин теряет зрение и память: юморист напугал свои видом зрителей ток-шоу

27 марта 2019, 13:06

Юморист отреагировал на слухи о проблемах со здоровьем.

Ефим Шифрин
Ефим Шифрин опроверг слухи о проблемах со здоровьем / instagram/koteljnik

Известный российский юморист Ефим Шифрин, который, по сообщениям СМИ, теряет зрение и память, шокировал поклонников своим появлением на шоу "Пусть говорят".

Так, артист появился в студии в сопровождении сотрудника программы, в темных очках и с палочкой.

Как оказалось, это просто реквизит – Шифрин решил развеять слухи о тяжелом состоянии своего здоровья. Так, артист на своей странице в Instagram еще в феврале разместил неосторожную публикацию о том, что уже замечает приметы старости, а СМИ заговорили о потере зрения и памяти.

"Из Дневника Котельника. "Докладываю. Из примет старости могу подтвердить только ослабевшую память на имена, стойкое нежелание быть на открытиях и премьерах и резко укоротившуюся продолжительность телефонных бесед", - отметил в посте сам актер.

Как утверждает сам 63-летний артист, он чувствует себя великолепно, и четыре раза в неделю занимается в спортзале.

"Я еще и не знал тогда, что это называется бодибилдингом. Поэтому в 37 лет стал ходить в зал. Я понял, что от этого зависит состояние моего здоровья и работы. Я считаю, что артист в любом возрасте должен быть готов сыграть Ромео", - отметил Шифрин.

Ранее София Ротару впервые показалась на публике после сообщений о "страшной болезни".

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Ефим Шифрин
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