Галкин показал семейный замок с высоты птичьего полета

Известный российский юморист Максим Галкин показал подписчикам своего блога фото шикарного семейного замка в подмосковном поселке Грязь, где он проживает вместе с Аллой Пугачевой и детьми.

"Папарацци часто доставляли мне хлопоты. Не всегда приятно, когда тебя или твоих близких сопровождает неизвестный с объективом", - написал Галкин в Instagram и добавил, что опубликованные снимки были сделаны папарацци.

Шоумен добавил, что в доме очень много работы и разнообразных хлопот.

"У меня большое хозяйство, и домом, и участком приходится постоянно заниматься. Чтобы что-то подлатать, достроить, переделать, нужны детали, давно скрывшиеся под отделкой: где кончается бетон, и начинается кирпич, где выходит арматура, насколько выдается бетонное перекрытие и так далее", - написал он.

Читайте такжеГалкин рассказал о проблемах Пугачевой из-за возвращения на сценуГалкин признался, что ранее его очень раздражали вездесущие журналисты, которые постоянно пытались сфотографировать дом. Однако со временем он это научился воспринимать с позитивом. А теперь и вовсе рад, когда получил от авторов в подарок эти красивые фото.

"Можете полистать несколько фото из этого архива, на них, мне кажется, чувствуется, почему я влюбился в эти места и построил тут дом", - советует Галкин.

Напомним, 23 декабря 2011 года Максим Галкин взял в жены Аллу Пугачеву, у пары есть двое детей — двойняшки Гарри и Лиза. СМИ писали, что от юмориста беременна его "любовница" — ведущая, писательница Юлия Барановская.