Ольга Бузова и Леша Свик шокировали поклонников поцелуем на концерте

Ольга Бузова поцеловалась с Лешей Свиком / instagram.com/buzova86

Российский рэпер, автор хита "Малиновый свет" Леша Свик прямо во время концерта неожиданно поцеловал певицу Ольгу Бузову.

Звезды эмоционально исполнили общий трек "Поцелуи на балконе". В конце песни рэпер поцеловал 33-летнюю артистку, она смутилась, но не оттолкнула Свика, а обняла его. Ролик с парой появился на фан-странице в Instagram.

Поведение музыкантов на сцене вызвало бурный восторг в зрительном зале.

Ранее Ольгу Бузову разнесли за снимок в полупрозрачном белье.