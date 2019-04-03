"Чтоб служил народу, а не собаке и жене": Ріаnобой песней обратился к Зеленскому

Артист представил "песенку залюбленного избирателя".
Фронтмен группы Ріаnобой, автор саундтрека к сериалу "Слуга народа" Дмитрий Шуров в новой песне обратился к Владимиру Зеленскому и другим кандидатам в президенты Украины.
На YouTube-канале артиста появилось видео, на котором он сидит в студии за фортепиано, исполняя песню под названием "Твоя Страна (песенка залюбленного избирателя).
В первом куплете идет речь о непростой жизни украинцев от имени страны: "Привет, ну как у вас дела, мои ребята? Я снова родила не сына, а солдата. Я снова выхожу не из себя, а из маршрутки. Я снова продаю не свой талант, а чьи-то куртки".
Следующий куплет Шуров, видимо, посвятил своему другу – Зеленскому.
Я снова выбираю себе слугу народа
Из тех, что снова смотрят честно с каждого биллборда
Чтоб он служил народу, а не собаке и жене -
Не так уж много надо мне, -
Твоей Стране
Дальше в тексте Шуров высмеял предвыборные обещания и способы подкупа избирателей кандидатами в президенты.
"Есть много тут желающих на такой, как я, жениться. Все что-то предлагают - гречку, шоколад и пиццу. Конфеты и букеты я, конечно же, люблю, но мужиков, что слов не держат, страх, как не терплю", - спел Шуров.
Пользователи видеохостинга ярко отреагировали на слова песни, особенно им запомнились строки: "Я хочу жить, жить, жить, а не, мать их, существовать".
"Не было бы так грустно, если бы не правда, изложенная в этой песне. Вечная наша проблема, прослеживающаяся веками", - пишет Alice Kim.
"Правда, хочется жить, а не существовать", - считает Валерия Грибова.
"Украина требует перемен! 28 лет одно и то же, одни и те же! Надо дать нашей Украине настоящий шанс на счастливую жизнь! Песня хорошая и грустная...", - отметила Ирина.
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