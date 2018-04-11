Pianoboy представил новый социальный клип о жестоких издевательствах в школе

Фронтмен группы "Ріаnобой" Дмитрий Шуров представил новый клип на композицию "Все, що тебе не вбиває".

Релиз видеоработы состоялся на YouTube-канале артиста. Режиссером клипа стал Гео Лерос.

Музыкант отметил, что этим треком хотел бы поддержать тех, кто чувствует себя странным и не таким, как все.

"Не бойтесь поражений, не бойтесь совершать ошибки, не бойтесь быть собой, даже если вы не похожи на большинство. Каждый человек в мире является уникальным. А все, что тебя не убивает, делает тебя сильнее!" – отметил Шурой.

По исследованиям UNICEF, 67% детей в Украине в возрасте от 11 до 17 лет хотя бы однажды сталкивались с проблемой буллинга. И 48% из них никому об этом не рассказывают.

Новый клип Ріаnобой посвящен именно проблеме детской травли, непонимании и неприятии в обществе посвящен.

"В эту песню я вложил сильные эмоции, связанные с многолетним поиском себя в мире. Как и другие простые люди, я проходил через неприятие окружающими моего "я" и моей музыки, через подставы коллег и неверие друзей, разочарование в себе и агрессию хейтеров", - прокомментировал работу Шуров.

"Все, що тебе не вбиває" - музыкальный видео-призыв не закрывать глаза на проявления травли, ведь разобраться с ситуацией можно только совместными усилиями и только, если вовремя обратить на нее внимание.

Ранее Иван Дорн выпустил безумный клип в поддержку детей из Уганды.