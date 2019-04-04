Олег Винник признался, делал ли пластические операции

Олег Винник рассказал, делал ли пластические операции / instagram.com/olegg.vynnyk

Известный украинский певец Олег Винник ответил на домыслы поклонников об изменениях во внешности с помощью пластического хирурга.

В рубрике "Кава з перцем" программы "Зірковий шлях" на канале "Украина" артист высмеял слухи о ринопластике (операция на носу) и подтяжке лица.

"Вот мне интересно, а когда он это успел? Вот давай так – сколько у меня паузы между концертами? Когда мне поставили синяк. Это уже я признался так на всю страну .. У кого из мужчин не было синяков? Он у меня сходил больше месяца. Синяк. Ты представляешь себе переделать нос? Да и для чего? Мне мать с отцом такого носа нарисовали. И что еще?", – отметил артист.

Ранее Олег Винник удивил поклонников сменой имиджа.