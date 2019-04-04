"Афро-королева": Даша Астафьева покорила сеть новой прической

Певица покрасовалась на фото с обьемными кудрями.
Известная украинская певица и актриса Даша Астафьева, бывшая солистка группы NikitA, похвасталась новой прической.
На своей странице в Instagram 33-летня знаменитость показала снимок, на котором она позирует с пышными афро-кудрями. Такой образ она примерила для сьемок клипа Playmate, и решила повторить его и в повседневной жизни.
"Куделечные дела", - подписала кадр певица.
Поклонники отметили, что такой образ певице к лицу, и оставили ей десятки комплиментов.
"Дискоооо прическа, смотришься круто", "Кудряшка–Дашка", "Афро-королева", "Боже мой, ну как хороша", "Даша, это кайф! Все лучше и лучше. Ты нас радуешь! Ты секси!", - писали юзеры.
Ранее Playboy показал фото голой Даши Астафьевой.