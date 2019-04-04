"Афро-королева": Даша Астафьева покорила сеть новой прической

Даша Астафьева покрасовалась с новой прической / instagram.com/da_astafieva

Известная украинская певица и актриса Даша Астафьева, бывшая солистка группы NikitA, похвасталась новой прической.

На своей странице в Instagram 33-летня знаменитость показала снимок, на котором она позирует с пышными афро-кудрями. Такой образ она примерила для сьемок клипа Playmate, и решила повторить его и в повседневной жизни.

"Куделечные дела", - подписала кадр певица.

Поклонники отметили, что такой образ певице к лицу, и оставили ей десятки комплиментов.

"Дискоооо прическа, смотришься круто", "Кудряшка–Дашка", "Афро-королева", "Боже мой, ну как хороша", "Даша, это кайф! Все лучше и лучше. Ты нас радуешь! Ты секси!", - писали юзеры.

Даша Астафьева позировала в новом образе / instagram.com/da_astafieva

Ранее Playboy показал фото голой Даши Астафьевой.