Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем

Певица предстала с новой прической.
Известная украинская поп-исполнительница, актриса и модель, прославившаяся съемками в легендарном мужском журнале Playboy, Даша Астафьева поразила фанатов новой прической.
На новых фото, которыми знаменитость поделилась на своей странице в Instagram, она позирует с каре и челкой.
Поклонники восхитились новым образом певицы, отметив, что ей любая длина волос к лицу.
«Мама мия! Какая красотка!», «Очень идет прическа. Выглядишь супер», «Как идет стрижка!», - расхваливали новый образ подписчики.
Сегодня побывала в гостях у замечательной @lepskaya_nataliya Истинной хранительницы мечты каждой женщины... Я всегда восхищалась людьми, которые отдают душу своему делу. #showroomilcammeo - это место, где царит вкус и изысканность. Здесь собран эксклюзив лучших ювелирных домов Италии. Спасибо, я нашла то, что искала #showroomilcammeo #заньковецкая3/1
Ранее Даша Астафьева обнажилась перед объективом фотографа: фото.