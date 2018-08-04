Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем

Даша Астафьева остригла челку

Известная украинская поп-исполнительница, актриса и модель, прославившаяся съемками в легендарном мужском журнале Playboy, Даша Астафьева поразила фанатов новой прической.

На новых фото, которыми знаменитость поделилась на своей странице в Instagram, она позирует с каре и челкой.

Поклонники восхитились новым образом певицы, отметив, что ей любая длина волос к лицу.

«Мама мия! Какая красотка!», «Очень идет прическа. Выглядишь супер», «Как идет стрижка!», - расхваливали новый образ подписчики.

#luxfmpartytour 2018 by @volyn24 Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva) 3 Авг 2018 в 12:36 PDT

Ойййййй....сэрцэ болыыыыть?❤️ @volyn24 Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva) 3 Авг 2018 в 1:07 PDT

Ранее Даша Астафьева обнажилась перед объективом фотографа: фото.