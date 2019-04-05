Звезда фильма Брат получил серьезную травму: названа причина

Виктор Сухоруков серьезно травмировал руку / Скриншот видео с youtube.com

В столице РФ Москве в театре им. Моссовета российский актер, звезда культовых фильмов Брат и Брат-2 Виктор Сухоруков упал на сцене во время трагикомедии "Встречайте, мы уходим" и серьезно повредил руку.

Сухоруков сказал коллегам, что сломал руку или она у него "вылетела", пишет РИА Новости со ссылкой на корреспондента.

По данным агентства, Сухоруков травмировался в финальной части спектакля, когда пытался перешагнуть через ковер — ковер должен был расстелиться, но этого не произошло, поэтому актер споткнулся и упал.

Telegram-канал Mash сообщил, что Сухоруков попал в больницу — его увезли в Институт Склифосовского.

Напомним, Виктор Сухоруков родился 10 ноября 1951 года в Орехово-Зуево Московской области тогда еще СССР. Актер сыграл одну из главных ролей в фильмах Брат и Брат 2. В 2008-м Сухоруков получил звание народного артиста России.