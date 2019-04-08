Солистка Freedom jazz стала мамой / instagram.com/freedomjazz_official/

Солистка группы Freedom Jazz, которая выступала на нацотборе на Евровидении-2019 с зажигательной песней Cupidon, Анастасия Малыга во второй раз стала мамой.

Певица 2 апреля родила сына, о чем и сообщила на своей странице в Instagram. На фото изображена бирка с весом и ростом малыша, который оказался богатырем: 4 кг 610 г и ростом 57 см. "Ну, кто там на 2е апреля ставки делал? Везунчики. Шлю гонца за шампанским!", - подписала фото артистка.

В комментариях поклонники бросились поздравлять артистку с пополнением в семье.

"Богатырь, поздравляем!", "Поздравляю. Здоровья маме - малышу и всей вашей талантливой семье", "Вот это да, 4610, богатырь, мои поздравления!", "Ого! Крупнячек, поздравляю!", - писали фанаты.

Анастасия Малега родила сына / instagram.com/anastasiiamalega

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