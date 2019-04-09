"Молодая и красивая!": Алла Пугачева покорила сеть дерзким образом

9 апреля 2019, 11:45

Певица покрасовалась на обложке российского издания.

Пугачева
Пугачева покорила сеть смелым образом / instagram.com/alla_orfey

Легендарная российская певица Алла Пугачева удивила поклонников смелым молодежным нарядом.

Примадонна стала героиней нового номера журнала СтарХит, ее фото в честь предстоящего 70-летия поместили на обложку. Снимок певицы появился на странице в Instagram журналистки издания Ольги Плетеневой. Пугачева запечатлена в брутальном total black образе: кепке, кофте в пайетки и стильной косухе. Образ она дополнила ярким макияжем с акцентом на глаза.

"Внутри большой спецпроект: детали будущего концерта и банкета в честь 70-летия, карта любимых мест Аллы Борисовны, архивные редкие фото, рассказы коллег о том, какая она в разных амплуа: Алла-актриса, Алла-педагог, Алла-певица, Алла-ведущая и худрук радиостанции", - сказано в описании.

Поклонники отметили, что в свои почти 70 лет (день рождения артистки – 16 апреля, - ред.), она выглядит отлично, и ее фото даже не нужно обрабатывать в фоторедакторе.

"Алла нереальная! Ее сейчас и фотошопить не надо! Отлично выглядит!", "Красотка Алла!", "Гуд! Хороший кадр вышел", "Алла просто супер. Не перестаю восхищаться", "Молодая и красивая!", - писали юзеры.

Алла Пугачева
Алла Пугачева появилась на обложке российского издания / instagram.com/pleteneva

Ранее Алла Пугачева посветила формами в платье с высоким разрезом.

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Алла Пугачева
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