Продюсер рассказал о состоянии Софии Ротару

София Ротару находится в прекрасном расположении духа, сказал продюсер / Instagram

Украинский музыкальный продюсер, композитор Руслан Квинта сообщил, что недавно встречался с 71-летней певицей Софией Ротару.

Исполнительница находится в прекрасном расположении духа, рассказал продюсер в интервью программе Слава+.

Собеседник добавил, что Ротару ждет от него новую песню (всего написал для певицы 27 композиций).

"…София Михайловна сегодня находится в прекрасном расположении духа, и она от меня ждет песню… буквально недавно с ней встречались…", — отметил композитор.

Ранее СМИ писали, что у Софии Ротару опять обнаружили туберкулез, такой диагноз певице ставили в 27 лет. Также появилась информация, что из-за болезни артистке приходится проходить химиотерапию.