Продюсер рассказал о состоянии Софии Ротару

Композитор утверждает, что певица ждет от него новую песню.
Украинский музыкальный продюсер, композитор Руслан Квинта сообщил, что недавно встречался с 71-летней певицей Софией Ротару.
Исполнительница находится в прекрасном расположении духа, рассказал продюсер в интервью программе Слава+.
Собеседник добавил, что Ротару ждет от него новую песню (всего написал для певицы 27 композиций).
"…София Михайловна сегодня находится в прекрасном расположении духа, и она от меня ждет песню… буквально недавно с ней встречались…", — отметил композитор.
Ранее СМИ писали, что у Софии Ротару опять обнаружили туберкулез, такой диагноз певице ставили в 27 лет. Также появилась информация, что из-за болезни артистке приходится проходить химиотерапию.