"С такими муками и нервами!": Алла Пугачева перенесла операцию накануне юбилея

Алла Пугачева накануне концерта сделала операцию в Израиле / instagram.com/artur_gasparyan_mk

Легендарная российская певица Алла Пугачева решилась на операцию накануне юбилейного концерта в честь своего 70-летия.

Примадонна пообщалась с известным журналистом Артуром Гаспаряном, которому призналась: чтобы спасти свой голос, который внезапно стал угасать, она перенесла операцию на пищеводе в Израиле.

"Пищевод был не в порядке, а он же связан с диафрагмой, оттуда и шли все проблемы. Пришлось делать операцию. Вроде поправили, теперь надо поддерживать. Здоровье надо беречь. Этот концерт для меня святое, потому что главная мотивация — дети. Больше я уже не осмелюсь ничего этого делать. С такими муками и нервами!", - отметила артистка.

По словам Примадонны, после успешного хирургического вмешательства, ее голос зазвучал еще лучше. Перед концертом Пугачева бережет свои голосовые связки, и поддерживает необычным лекарственным средством.

"Вчера на репетицию пришла, а Толик (Лопатин, звукорежиссер – Ред.) говорит: голос как-то густо звучит, идеально. А я просто с вечера слабительного выпила. Вот и голос зазвучал. Но нельзя часто пить это слабительное, на печень влияет", - призналась певица.

Алла Пугачева готовится к юбилейному концерту / mk.ru

Напомним, 15 апреля Пугачевой исполнится 70 лет, а спустя 2 дня - 17 числа, она впервые за последнее десятилетие даст грандиозный сольный концерт в Кремле.

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