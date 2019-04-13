Стало известно, во сколько обойдется юбилейный банкет Аллы Пугачевой

Юбилейный банкет Пугачевой обойдется в "миллион", но не роз / Скриншот видео с youtube.com

Легендарная российская певица Алла Пугачева уже 15 апреля отметит свой юбилей – 70 лет.

Друзья Примадонны подготовили для нее сюрприз – арендовали на 20-е апреля дорогой ресторан на Рублевке. Заведение закроют на целый день, отметить юбилей певицы придет 150 гостей, передает Комсомольская правда.

Сотрудники ресторана говорят, что юбилейный банкет обойдется друзьям Пугачевой минимум в миллион рублей.

"Средний чек у нас — 5 тысяч рублей, плюс ресторан будет закрыт весь день, вот и считайте. Даже больше миллиона выйдет", — рассказали в элитном банкетном зале на Рублевке.

Отметим, что в сам день рождения 15 числа Примадонна будет дома в своем замке в поселке Грязь, а затем поедет на репетицию сольника, который пройдет на сцене Кремлевского дворца 17 апреля.

Ранее Алла Пугачева перенесла операцию накануне юбилея.