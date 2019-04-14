"Езжайте в Украину": российский певец ответил критикующим власть соотечественникам

Маршал убежден, что критиковать Россию нельзя / Лента.ру

Российский певец Александр Маршал, который после визитов в Крым попал в базу Миротворца, рекомендовал недовольным политикой власти РФ соотечественникам уезжать в соседнюю Украину.

"Если вас тут ничего не устраивает — уезжайте. Зачем вы здесь? Что вы здесь мутите? Вы что, хотите майдан? Езжайте на Украину, вон, замечательная страна. Смотрите, какая демократия! Это же просто потрясающе! Смотрите, какие там ребята у власти, и стремятся к власти. Поезжайте. Зачем вы мутите здесь воду и зачем вы хотите сделать так, чтобы было еще хуже?" – сказал он в интервью изданию ЦарьградТВ.

Маршал заявил, что зря россияне надеяться на улучшение жизни с приходом нового президента. Он не сомневается в неизменности курса России при любой власти.

"И эти заблуждения, что сейчас придет другой — приедет барин, барин всех рассудит. Ни х*ена не будет! Не будет лучше, пока вы сами себе не сделаете будущее. А лежать, повторяю, на диване и сотрясать воздух и интернет своими мыслями никчемными, я считаю, что это просто даже стыдно, так себя вести", — акцентировал он.

Как известно, Маршал ездил с концертами в ЛДНР. После визита он однажды заявил, что готов воевать на стороне боевиков и высказал им словам восхищения.

Напомним, Маршал ранее посоветовал блогеру Юрию Дудю покинуть Россию, поскольку тот не поддерживает политику президента РФ Владимира Путина.