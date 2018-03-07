Буйнов, Долина, Фрейндлих и еще 4 артиста пополнили "черный список" Минкульта

Еще семь российских знаменитостей попали в "черный список" Минкульта. Ведомство считает артистов такими, что угрожают нацбезопасности государства.

Об этом говорится в приказе Минкульта №184 от 6 марта, обнародованном на сайте ведомства.

"Обновить список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его лицами: Миньков Александр Витальевич, Баширов Александр Николаевич, Долматов Алексей Сергеевич (рэпер Guf), Фрейндлих Алиса Бруновна, Цыганова Виктория Юрьевна, Буйнов Александр Николаевич, Долина Лариса Александровна", - говорится в приказе.

Сейчас в списке находится 131 человек, преимущественно представители русской культуры и шоу-бизнеса.

Ранее Александр Буйнов спел для жителей оккупированного Донбасса и поздравил их с "днем защитника отечества".